В России выявили 4158 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4158 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 552 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 307. За ним по этому показателю следуют Москва, Свердловская область, Республика Татарстан, Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Челябинская, Нижегородская и Воронежская области, а также Подмосковье.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 297 608. За сутки умерли 76 человек, за весь период — 378 426. Выздоровели 5117 человек, за все время — 17 694 020. Число госпитализаций за сутки составило 775.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 527,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,3 млн), Германия (26 млн) и Великобритания (22,2 млн).