В России выявили 4158 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4158 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 552 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 307. За ним по этому показателю следуют Москва, Свердловская область, Республика Татарстан, Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Челябинская, Нижегородская и Воронежская области, а также Подмосковье.