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«Милан» стал чемпионом Италии по футболу впервые с 2011 года

Виктория Шанина
Сегодня в 10:53

Футбольный клуб «Милан» завоевал титул чемпиона Италии по футболу сезона 2021/2022. Об этом пишет РИА «Новости».

В заключительном туре чемпионата спортсмены одержали победу над клубом «Сассуоло». Матч завершился со счетом 3:0.

Счет открыл нападающий Оливье Жиру на 17-й минуте встречи. Второй мяч на 32-й минуте также был за ним, а заключительный гол забросил полузащитник Франк Кессье.

«Милан» выиграл титул чемпиона Италии впервые с 2011 года. Всего для клуба это 19-е чемпионство в Серии А.

По числу побед в турнире «Милан» сравнялся с «Интером». Лидер по числу титулов — «Ювентус».

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