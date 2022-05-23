«Милан» стал чемпионом Италии по футболу впервые с 2011 года

Футбольный клуб «Милан» завоевал титул чемпиона Италии по футболу сезона 2021/2022. Об этом пишет РИА «Новости».

В заключительном туре чемпионата спортсмены одержали победу над клубом «Сассуоло». Матч завершился со счетом 3:0.

Счет открыл нападающий Оливье Жиру на 17-й минуте встречи. Второй мяч на 32-й минуте также был за ним, а заключительный гол забросил полузащитник Франк Кессье.

«Милан» выиграл титул чемпиона Италии впервые с 2011 года. Всего для клуба это 19-е чемпионство в Серии А.

По числу побед в турнире «Милан» сравнялся с «Интером». Лидер по числу титулов — «Ювентус».