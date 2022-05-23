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Моргенштерн* подал в суд иск с требованием исключить его из списка иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:11

Рэпер Алишер Моргенштерн* потребовал отменить решение Минюста о внесении его в список иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

«Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене», — рассказал защитник артиста ТАСС.

Иск поступил в Замоскворецкий суд Москвы. В нем Жорин указывает, что Моргенштерн — деятель культуры и искусства, который не осуществляет политическую деятельность и поэтому не может быть признан иноагентом.

Как отмечает адвокат, рэпер никогда не являлся членом какой‑либо политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие‑либо должности в органах госвласти или органах местного самоуправления. Основной вид его деятельности — «зрелищно-развлекательная».

«Никакой деятельностью Алишера не нарушается общественный или государственный интерес, его творчество не подрывает основы государственного строя, не угрожает безопасности государства, а также не предполагает возможность оказания влияния на политические решения государственных органов Российской Федерации», — заявляет Сергей Жорин.

*Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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