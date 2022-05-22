В Израиле мужчина подал в суд на Burger King из‑за «слишком вкусного» чизбургера

Житель Израиля подал иск против сети быстрого питания Burger King в городе Ход ха-Шароне, потому что в его чизбургере был «слишком вкусный» сыр. Об этом пишет «Секрет фирмы» со ссылкой на местное издание «Вести».

Мужчина предполагал, что в бургер ему положат сыр из растительного заменителя молока, как и полагается в кошерных заведениях (тех, что придерживаются еврейских диетических правил). Он поинтересовался у персонала, как им удалось достичь такого вкуса и выяснил, что сыр сделан из обычного молока.

Сотрудники Burger King пояснили, что заведение было кошерным раньше, но уже таким не является. Израильтянин обвинил сеть в том, что его ввели в заблуждение.

«Посетитель сети был изумлен и раздосадован тем, что съел некошерную пищу, нарушив запрет на сочетание молочного и мясного, что противоречит его вере», — говорится в иске, составленном его адвокатом.

Как отмечает Ксения Собчак в своем телеграм-канале, мужчина заявил, что видел рекламу Burger King, в которой мужчина, внешне похожий на ортодоксального еврея, приглашает попробовать «новый продукт», получивший название «Хар-Бургер». По мнению потерпевшего, это «грубая дезинформация, наносящая ущерб множеству клиентов».