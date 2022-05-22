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Украина вышла из соглашения о героизме народов СНГ, участвовавших в Великой Отечественной войне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:00

Депутаты Верховной Рады приняли решение о выходе Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одна из причин выхода страны из соглашения — военные действия России как страны-участницы СНГ на территории Украины, а также «существенные отличия практик и законодательства Украины в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны от других стран — участниц соглашения».

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне было принято 9 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом на Украине в 2013 году.

Помимо этого, украинский парламент денонсировал соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

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