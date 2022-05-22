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МИД Франции: вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 19:00

Процесс вступления Украины в Европейский союз может занять 15-20 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра-делегата при Министерстве иностранных дел Франции по европейским делам Клемана Бона.

«Нужно быть честными… Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой <…> Это очень долгий процесс», — сказал Бон.

С соответствующим заявлением ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что этот процесс может занять несколько лет или даже десятилетий.

Тогда же Макрон сказал, что необходимо создать новое «европейское политическое сообщество, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

На данный момент Евросоюз объединяет 27 стран. В их числе Франция, Германия, Швеция, Польша, страны Бенилюкса и Прибалтики, а также Чехия и Эстония.

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