Береговая охрана Греции сообщила о спасении 21 мигранта в море

В морской акватории к северо-востоку от острова Родос прошла операция по обнаружению и спасению 21 мигранта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на береговую охрану Греции.

Иностранцы находились на надувной лодке — они были подняты на борт спецслужб и доставлены в порт Родоса. Операцией руководил Единый поисково-спасательный координационный центр.

Поиск мигрантов начался после того, как один из них вызвал помощь по номеру 112. Отмечается, что операция проходила в сложных условиях — в акватории моря дуют сильные дуют северо-западные ветры, их сила достигает 6 баллов по шкале Бофорта

По информации агентства, нелегальные мигранты прибывают по морю в Грецию из Турции. Греческие власти заявляют, что Анкара использует мигрантов как инструмента в политике, а турецкие — что Афины нарушают нормы международного гуманитарного права и применят силы против мигрантов и беженцев.