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«Все везде и сразу» станет самым кассовым фильмом A24 в США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:32

Фэнтези о боевых искусствах «Все везде и сразу» станет самым кассовым фильмом киностудии A24 в США. Его сборы в стране вот-вот превысят 50 млн долларов, пишет Collider.

«Все везде и сразу» обошел «Леди Берд» Греты Гервиг (48,9 млн долларов), а вскоре должен обойти рекордсмена — «Неограненные алмазы» с чуть больше 50 млн. Самым кассовым релизом A24 остается ужастик «Реинкарнация» (80 млн долларов), но в США фильм собрал только 44 млн долларов.

В первые выходные картину показали лишь в десяти кинотеатрах, в которых она успела собрать 50 тыс. долларов. Уже потом «Все везде и сразу» стали крутить в сетевых кинотеатрах, благодаря положительным отзывам и маркетингу.

«Афиша Daily» тоже посмотрела «Все везде и сразу» — историю матери, которая пытается спасти свою дочь из мультивселенных. По мнению Никиты Лаврецкого, этот инди-экшен затыкает за пояс «Матрицу» и Marvel.

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