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Опрос: россияне не хотят вступать в брак с силовиками

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:10

Российские мужчины и женщины не хотят жениться или выходить замуж за сотрудников полиции и других силовиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

На сотруднице полиции не женилось бы 14% мужчин, а за полицейского или работника любого другого силового ведомства вышла замуж бы 10% женщин.

Мужчины также не хотят вступать в брак с чиновницами (8%), актрисами, моделями, танцовщицами и певицами (7%), медработницами и педагогами (6%), а также продавщик (4%). Женщины не хотят видеть в мужьях дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%). При этом большая часть опрошенных заявили, что на профессию партнера не обращают внимания, но могут одобрять или не одобрять ее уже в браке.

В топе профессий, которые ценятся у женщин среди мужчин, — врач, медсестра, менеджер, экономист и юрист. Обратная ситуация с продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей. Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.

Женщинам нравятся хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. Не нравятся — водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.

Опрос проходил с 27 апреля по 17 мая по всей России. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.

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