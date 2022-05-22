В России выявили 4710 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 4710 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 324 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 318. За ним по этому показателю следуют Москва, Подмосковье, Татарстан, Свердловская область, а также Волгоградская, Ростовская, Воронежская области и Краснодарский край.