В России выявили 4710 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 4710 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 324 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 318. За ним по этому показателю следуют Москва, Подмосковье, Татарстан, Свердловская область, а также Волгоградская, Ростовская, Воронежская области и Краснодарский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 293 450. За сутки умерли 80 человек, за весь период — 378 350. Выздоровели 5814 человек, за все время — 17 688 903. Число госпитализаций за сутки составило 1054.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 527,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,3 млн), Германия (26 млн) и Великобритания (22,2 млн).