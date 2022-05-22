Власти России собираются ввести новые правила расчета за лицензионный контент

Российские власти планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из «недружественных» стран. Для этого готовится указ президента, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обсуждению.

В первую очередь это коснется тех, кто имеет лицензии на контент — фильмы, сериалы или музыку. По предложенным мерам платежи по лицензионным контрактам будут поступать на специально созданный для этого рублевый счет. А забрать средства со счета правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

К правообладателям из «недружественных» стран относятся, например, Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и А24, ушедшие из России.

Платежи будут переводить даже за контент, который запретили использовать на территории России. Таким образом обязательства перед иностранными партнерами будут считаться исполненными. Такая схема будет действовать до отмены санкций.