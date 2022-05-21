Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме «Последняя сессия Фрейда», которую собирается снять Мэтт Браун. Съемки должны начаться в конце этого года в Лондоне, сообщает Screendaily.

Хопкинс сыграет основателя психоанализа Зигмунда Фрейда накануне Второй мировой войны, в последние дни своей жизни. Престарелый психолог приглашает писателя Клайва Льюиса обсудить существование Бога.

Картина исследует отношения Фрейда с его дочерью, а также роман Льюиса с матерью его лучшего друга. Кстати, Хопкинс играл писателя в «Стране теней» 1993 года.

Сценарий написал Марк Сен-Жермен по его одноименной пьесе.