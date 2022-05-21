С 28 по 29 мая в Библиотеке имени Некраcова в Москве пройдет фестиваль «Культурный слой» в рамках «Библионочи». В программе — читка, экскурсия, концерт, встречи с писателями и мультифильмы.

Все начнется в 17.00. На это время запланирована встреча с писательницей и ведущей подкаста «Экспекто патронум» Анной Красильщик, вместе с которой гости будут рассказывать друг другу сказки, советовать любимые и обсуждать, какую роль они играют в нашей жизни.

В 18.15 пройдет презентация подкаста «Электронекрасовки» «Каркаладил и пыхтелка: народные сказки, легенды и былички». Актриса «Электротеатра Станиславский», заслуженная артистка России Елена Морозова прочитает народные сказки из оцифрованных фондов «Некрасовки» и примет участие в их обсуждении. Модератор дискуссии — фольклорист Никита Петров.

В 20.30 посетители встретятся с Алексеем Сальниковым, у которого скоро выйдет новая книга — «Окульттрегер». Она и творчество писателя станут темой обсуждения. Модератор встречи — журналистка Фекла Толстая.

С 22.00 до 02.00 — концерт Jrpjej, Post-dukes, Сергея Старостина и Руста Позюмского вместе с Алисой Тен, Владимиром Волковым и Владимиром Гаврюшовым. Основатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов расскажет о традиционной музыке в современности и станет модератором выступлений.

Что еще можно будет посетить на «Культурном слое»? Экскурсию по фонду редких изданий и коллекций «Некрасовки», интерактивную музыкальную встречу с творческим объединением «Репей», вокальную лабораторию Петра Валентиновича, мастер-класс по созданию новых народных рисунков, показ мультфильмов о народных колыбельных и коллективное действие на основе совместного ткачества.

Посмотреть подробности программы и бесплатно зарегистрироваться на мероприятия можно по этой ссылке.