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«Некрасовка» проведет фестиваль «Культурный слой». В программе — читка, экскурсия и концерт 19:05
Россия запретила въезд 963 американцам, МГУ отменил лекции о Сахарове и другие новости дня
18:25 дайджест
Wall Street Journal/YouTube
Опрос: о метавселенной знают все больше людей, но далеко не все понимают, как она работает 16:59
Джереми Реннер сыграет журналиста-расследователя в драме о династии Саклеров 16:55
Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США 15:24
ВОЗ объявила о 80 подтвержденных случаев оспы обезьян 15:03
Представители пяти стран ушли с саммита АТЭС на время выступления российского министра 14:55
Pat Whelen/Unsplash
В Госдуме предложили отменить наказания за «серый импорт» товаров из списка Минпромторга 13:53
Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине 13:43
«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове 13:31
В Беларуси разрешили привлекать внутренние войска к охране госграницы и теробороне 12:06
В Думе предложили ужесточить закон за проникновение на охраняемые объекты 11:16
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В России выявили 5 034 новых случая коронавируса 11:10
Рогозин: Роскосмос мог бы наладить производство на «освобождаемых территориях» Украины 9:59
Марк Руффало и Тони Коллетт снимутся в новом фильме режиссера Пон Чжун Хо 9:06
Гарри Стайлз выпустил альбом «Harry’s House» 2:23
Пэрис Джексон опубликовала новый трек «Lighthouse» и клип в в духе Nirvana 1:46
На физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове к 101-летию с его рождения 1:06
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В Германии не менее 40 человек пострадали от шторма с торнадо. Один мужчина погиб 0:28
Рядом с аэропортом Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев Вчера в 23:13
Дайджест

Россия запретила въезд 963 американцам, МГУ отменил лекции о Сахарове и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США. В список попали американский президент Джо Байден, глава Meta* Марк Цукерберг, гендиректор Dreamworks Animation Джеффри Катценберг и актер Морган Фриман.

Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов. Средства направят на военные, экономические и гуманитарные цели.

Представители пяти стран ушли с совещания на саммите АТЭС в Бангкоке во время выступления российского министра. Когда настала очередь выступать представителю США, российская делегация тоже покинула встречу.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, отменяющий наказание за «серый импорт» товаров, которые Минпромторг внес в перечень параллельного импорта. Речь идет об уголовной, административной и гражданской ответственности.

Роскосмос предложил наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях. Речь идет о предприятиях, которые находятся в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.

ВОЗ подтвердила около 80 случаев заражения оспой обезьян, еще 50 ожидают завершения расследования. По данным организации, вирус распространяется при тесном контакте.

На физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове, приуроченные к 101-летию со дня его рождения. Студенты назвали ситуацию актом цензуры, имеющим политический характер.

В Москве неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok на миллион рублей. Всего было похищено восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера Mac.

Опрос показал, что о метавселенной знает все больше людей, но далеко не все могут ответить на вопрос, как она работает. Только 15% смогли объяснить, что такое метавселенная, и 74% из них считают, что это и есть будущее.

Гарри Стайлз представил третий сольный альбом «Harry’s House». В него вошли синглы «As It Was», «Late Night Talking» и еще 11 композиций, над которыми музыкант работал сразу в трех странах — США, Японии и Великобритании.

Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, выпустила новую песню и клип на нее. Трек «Lighthouse» записан в духе рок-музыки 1990-х, а клип напоминает музыкальное видео к композиции Nirvana «Sliver».

Марк Руффало, Тони Коллетт и Наоми Аки получили роли в новом фильме режиссера «Паразитов» Пона Чжун Хо. Картина будет основана на фантастическом романе Эдварда Эштона «Микки-7».

Джереми Реннер сыграет журналиста Дэвида Армстронга в драме Арона Годе и Гиты Пуллапилли. Фильм расскажет о крупнейшем фармацевтическом заговоре в истории США.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена

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