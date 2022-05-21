Опрос: о метавселенной знают все больше людей, но далеко не все понимают, как она работает

Аналитическая компания Wunderman Thompson Intelligence опросила 3000 человек из США, Великобритании и Китая в возрасте от 16 до 65 лет, чтобы выяснить, что они знают о метавселенной. Выяснилось, что осведомленность о ней выросла более чем вдвое менее чем за год, но понимание того, как она работает, остается низким.

Согласно исследованию, только 15% опрошенных смогли определить, что такое метавселенная, и, по их словам, смогли бы объяснить ее кому‑то другому. При этом менее трети (32%) слышали об этом термине в июле 2021 года, а уже к марту 2022-го — почти три четверти (74%).

Несмотря на то, что большую часть респондентов затрудняет дать объяснение метавселенной, они считают, что она может сильно повлиять на человеческую жизнь, а среди тех, кто знает о метавселенной, две трети полагают, что она изменит жизнь, а 74% заявляют, что это и есть будущее.

82% тех, кто знают о метавселенной, полагают, что это будет место для общения, 70% считают, что это будет место для покупок, а 68% говорят, что это будущее электронной коммерции и онлайн-покупок. 50% назвали метавселенную частью повседневной жизни в будущем.

Опрошенные видят в метавселенной три главные опасности — нарушение конфиденциальности, риски для данных и кибербуллинг.