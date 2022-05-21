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Джереми Реннер сыграет журналиста-расследователя в драме о династии Саклеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:55

Джереми Реннер сыграет главную роль в новом фильме Арона Годета и Гиты Пуллапилли. Об этом сообщает Deadline.

Актер исполнит роль журналиста-расследователя и двухкратного лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Армстронга, который раскрыл крупнейший фармацевтический заговор в истории США.

История рассказывает о династии Саклеров, заработавших миллиарды на выпуске болеутоляющего Оксикодон. Оно вызывает наркотическую зависимость, но Саклеры это тщательно скрывали. В ходе четырехлетнего расследования Армстронг смог раскрыть мошенническую схему династии, обратив внимание на опасность опиоида. С моменты выпуска Оксикодона более двухсот тысяч американцев умерли от передозировки.

Журналист выразил радость от того, что «кинозрители узнают историю, стоящую за этим кризисом, который разрушил так много жизней». «Я впечатлен тем, как Гита и Арон подошли к созданию этого фильма, и рад, что талантливый и способный актер Джереми будет играть важную роль в рассказе этой истории», — добавил он.

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