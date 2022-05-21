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Представители пяти стран ушли с саммита АТЭС на время выступления российского министра

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС в Бангкоке. Так они отреагировали на выступление министра экономического развития России Максима Решетникова, выразив протест против российской «спецоперации» на Украине. Об этом передает Reuters, в МИД Таиланда это подтвердили.

По словам тайского чиновника, делегации из пяти стран вернулись на встречу после того, как Решетников закончил говорить. Один из дипломатов сказал агентству, что это был в том числе знак протеста против «экономических последствий в регионе АТЭС», нанесенных военными действиями на территории Украины.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что представители пяти стран хотят «более решительных формулировок» в отношении «спецоперации» России в заключительном заявлении саммита, которое опубликуют 22 мая.

Российская делегация, в свою очередь, не стала слушать выступление представителя США и так же покинула совещание, пока слово не было передано другим участникам АТЭС.

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