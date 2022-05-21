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ВОЗ объявила о 80 подтвержденных случаев оспы обезьян

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:03

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила около 80 случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что в настоящее время совместно с партнерами работают над тем, чтобы понять степень распространения и причины вспышек оспы обезьян.

«Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными. Зафиксировано около 80 подтвержденных случаев, и 50 ожидают завершения расследования», — сказано в заявлении.

По данным ВОЗ, оспа обезьян распространяется при тесном контакте. Поэтому большему риску заражения подвергаются работники здравоохранения, члены семьи и сексуальные партнеры.

Оспа обезьян представляет из себя редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине.

Вирус был обнаружен в 11 странах: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

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