В Госдуме предложили отменить наказания за «серый импорт» товаров из списка Минпромторга

Правительство внесло в Госдуму законопроект, отменяющий наказание за «серый импорт» товаров, которые Минпромторг внес в перечень параллельного импорта. Речь идет об уголовной, административной и гражданской ответственности.

Проект закона разработали в Минэкономики. Там пояснили «Коммерсанту», что это полезно для предпринимателей, участвующих в импорте, перевозке и хранении «параллельных» товаров, и послужит для них защитой «на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд».

Эксперты заявили изданию, что кабмин не может приостанавливать действие положений Гражданского кодекса, а возможно это только на основании законов. «По сути, приводят меры оперативного регулирования в соответствие с иерархией нормативных правовых актов», — сказал адвокат адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова убеждена, что импортеры и так защищены — «с высокой вероятностью суды будут становиться на их сторону». Она считает, что документ требует дополнения: в нем не объясняется, как правообладателю, желающему самому продавать в России попавший в перечень товар, защитить свои права, и не прописаны условия, которые бы приводили к приостановке действия гарантий об отсутствии наказания.

11 апреля Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) товаров только тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России. 6 мая министерство опубликовало список таких товаров, среди которых оказалась техника Apple, Sony, Bentley, Samsung и других марок.