«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове

26 мая фестиваль актуальной музыки Sound Up проведет дискуссию о великом ученом, Нобелевском лауреате и правозащитнике Андрее Сахарове. Зарегистрироваться можно здесь.
Дискуссия получила название «Андрей Сахаров: Истина. Любовь. Свобода» и приурочена к 101-летию ученого. Она начнется в 19.00 в пространстве «Рихтер».
В разговоре примут участие близкие и коллеги академика:
- Борис Альтшулер — физик, правозащитник, коллега Андрея Сахарова, автор книги «Сахаров и власть. „По ту сторону окна“. Уроки на настоящее и будущее»
- Бэла Коваль — заведующая архивом Сахарова
- Леонид Литинский — друг семьи Сахаровых, один из составителей книги «Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья»
- Михаил Дегтярев — драматург оперы «Аскет»
- Евгения Лассарь — сооснователь и арт-директор фестиваля актуальной музыки Sound Up
Они обсудят личность Сахарова, его вклад в науку и правозащитное движение. Особое внимание спикеры уделят биографической оперной постановке «Аскет», которую покажут на следующий день. Узнать поподробнее о спектакле можно здесь, а купить билеты — по этой ссылке.