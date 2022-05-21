«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове

26 мая фестиваль актуальной музыки Sound Up проведет дискуссию о великом ученом, Нобелевском лауреате и правозащитнике Андрее Сахарове. Зарегистрироваться можно здесь.

Дискуссия получила название «Андрей Сахаров: Истина. Любовь. Свобода» и приурочена к 101-летию ученого. Она начнется в 19.00 в пространстве «Рихтер».

В разговоре примут участие близкие и коллеги академика:

Борис Альтшулер — физик, правозащитник, коллега Андрея Сахарова, автор книги «Сахаров и власть. „По ту сторону окна“. Уроки на настоящее и будущее»

Бэла Коваль — заведующая архивом Сахарова

Леонид Литинский — друг семьи Сахаровых, один из составителей книги «Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья»

Михаил Дегтярев — драматург оперы «Аскет»

Евгения Лассарь — сооснователь и арт-директор фестиваля актуальной музыки Sound Up

Они обсудят личность Сахарова, его вклад в науку и правозащитное движение. Особое внимание спикеры уделят биографической оперной постановке «Аскет», которую покажут на следующий день. Узнать поподробнее о спектакле можно здесь, а купить билеты — по этой ссылке.