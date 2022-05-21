перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ объявила о 80 подтвержденных случаев оспы обезьян 15:03
Представители пяти стран ушли с саммита АТЭС на время выступления российского министра 14:55
Pat Whelen/Unsplash
В Госдуме предложили отменить наказания за «серый импорт» товаров из списка Минпромторга 13:53
Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине 13:43
«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове 13:31
В Беларуси разрешили привлекать внутренние войска к охране госграницы и теробороне 12:06
В Думе предложили ужесточить закон за проникновение на охраняемые объекты 11:16
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 5 034 новых случая коронавируса 11:10
Рогозин: Роскосмос мог бы наладить производство на «освобождаемых территориях» Украины 9:59
Марк Руффало и Тони Коллетт снимутся в новом фильме режиссера Пон Чжун Хо 9:06
Гарри Стайлз выпустил альбом «Harry’s House» 2:23
Пэрис Джексон опубликовала новый трек «Lighthouse» и клип в в духе Nirvana 1:46
На физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове к 101-летию с его рождения 1:06
Michael45231497/Twitter
В Германии не менее 40 человек пострадали от шторма с торнадо. Один мужчина погиб 0:28
Рядом с аэропортом Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев Вчера в 23:13
«Все меняется очень быстро»: вышел новый тизер сериала «Мисс Марвел» Вчера в 23:06
Минобороны РФ сообщило о «полном освобождении» территории «Азовстали» Вчера в 22:26
Вышел трейлер третьего сезона сериала «С любовью, Виктор» Вчера в 21:48
Из соцсетей Михаила Ходорковского
Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов Вчера в 21:15
Власти Марокко открыли границы для непривитых от COVID-19 путешественников Вчера в 20:56

«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:31

26 мая фестиваль актуальной музыки Sound Up проведет дискуссию о великом ученом, Нобелевском лауреате и правозащитнике Андрее Сахарове. Зарегистрироваться можно здесь.

Дискуссия получила название «Андрей Сахаров: Истина. Любовь. Свобода» и приурочена к 101-летию ученого. Она начнется в 19.00 в пространстве «Рихтер».

В разговоре примут участие близкие и коллеги академика:


  • Борис Альтшулер — физик, правозащитник, коллега Андрея Сахарова, автор книги «Сахаров и власть. „По ту сторону окна“. Уроки на настоящее и будущее»
  • Бэла Коваль — заведующая архивом Сахарова
  • Леонид Литинский — друг семьи Сахаровых, один из составителей книги «Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья»
  • Михаил Дегтярев — драматург оперы «Аскет»
  • Евгения Лассарь — сооснователь и арт-директор фестиваля актуальной музыки Sound Up

Они обсудят личность Сахарова, его вклад в науку и правозащитное движение. Особое внимание спикеры уделят биографической оперной постановке «Аскет», которую покажут на следующий день. Узнать поподробнее о спектакле можно здесь, а купить билеты — по этой ссылке.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Сахаров
Михаил Дегтярев
Борис Альтшулер
Елена Боннэр
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить