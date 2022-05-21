В Москве обокрали офис российского представительства TikTok

В Москве неизвестные обокрали офис юридического лица TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Неизвестные проникли в офис ООО „Тикток рус“ на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

Всего похитили восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера Mac. ТАСС уточняет, что при этом воры не повредили замки на дверях офиса. Это может говорить о том, что у них были ключи, и они знали, где находится техника.

В настоящее время общий ущерб оценивается. Начата доследственная проверка.