В Думе предложили ужесточить закон за проникновение на охраняемые объекты

Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов разработал законопроект, который предлагает наказывать до четырех лет лишения свободы за незаконное неоднократное проникновение на охраняемые объекты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разработка проекта обусловлена усиливающимся ростом террористических и экстремистских угроз из‑за «военной операции» на территории Украины.

Кузнецов предлагает внести изменения в статью 215.4 Уголовного кодекса России. Согласно ей, незаконное проникновение на охраняемый объект накладывается штрафом до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Кроме того, нарушителю грозит ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Если неоднократное проникновение было организовано группой лиц по предварительному сговору с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну, тогда грозит штраф в размере до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.