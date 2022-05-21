За последние сутки в России выявили 5 034 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 55 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 339. За ним по этому показателю следуют Москва, Подмосковье, Ростовская область, Татарстан, а также Нижегородская, Свердловская, Воронежская и Челябинская области.