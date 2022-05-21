За последние сутки в России выявили 5 034 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 55 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 339. За ним по этому показателю следуют Москва, Подмосковье, Ростовская область, Татарстан, а также Нижегородская, Свердловская, Воронежская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 288 740. За сутки умерли 102 человека, за весь период — 378 270. Выздоровели 6 288 человек, за все время — 17 683 089. Число госпитализаций за сутки составило 1 971.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 526,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,3 млн), Германия (26 млн) и Великобритания (22,2 млн).