Рогозин: Роскосмос мог бы наладить производство на «освобождаемых территориях» Украины

Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос мог бы наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, прежде всего речь идет о предприятиях, которые находятся в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.

«Мы считаем, что на таких предприятиях „Роскосмос“ может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях», — добавил он.

После начала российской «военной операции» на территории Украины Роскосмос заявил, что ставит на первый план «выполнение задачи по обеспечению безопасности государства». Кроме того, госкорпорация сменила логотип на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку Вооруженных сил России.