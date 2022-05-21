Марк Руффало и Тони Коллетт снимутся в новом фильме режиссера Пон Чжун Хо

Марк Руффало, Тони Коллет и Наоми Аки присоединяются к Роберту Паттинсону в новом фильме режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо. Об этом сообщает Deadline.

У киноленты пока нет даже рабочего названия. Известно, что она будет основана на фантастическом романе Эдуарда Аштона «Микки-7».

Роман рассказывает об экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. Одним из ее участников становится Микки-7 — восстанавливаемый сотрудник, чья память после смерти загружается в новое тело. Его задача — выполнять самые опасные миссии.

По сюжету после шестой операции, закончившейся гибелью Микки-7, герой начинает понимать условия своей работы и осознает, почему ее не выполняют другие. Во время своей седьмой экспедиции он пропадает, а когда возвращается на базу, обнаруживает там свою замену.

Когда начнутся съемки проекта, неизвестно. Также неясно, экранизирует ли Пон Чжун Хо книгу, сохранив авторский сюжет и финал, или зрителей ожидает вольная адаптация романа.