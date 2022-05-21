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Пэрис Джексон опубликовала новый трек «Lighthouse» и клип в в духе Nirvana

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:46

Американская певица Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, выпустила новый трек — рок-балладу «Lighthouse». Звучание песни, а также клип на нее вдохновлены музыкой 1990-х годов, в первую очередь — группой Nirvana.

Видео выполнено в стилистике клипа к композиции Nirvana «Sliver». В нем также можно увидеть портрет фронтмена группы — Курта Кобейна. Текст «Lighthouse» рассказывает историю о расставании и прощании с прошлой любовью.

«Я продолжила писать о все том же разбитом сердце, как и в „Wilted“. Многие новые песни, которые выходят — это похожие истории об одном и том же человеке и разбитом сердце. Думаю, я просто исследую разные чувства. „Wilted“ был меланхоличным, а теперь я исследую больше гнева», — рассказала певица.

Предыдущим релизом Джексон был февральский EP «The Lost», в него входили три песни, в том числе совместный трек с Caamp. Полноценный альбом — «Wilted» — Пэрис выпустила в 2020 году.

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