В Германии не менее 40 человек пострадали от шторма с торнадо. Один мужчина погиб

На западе Германии не менее 40 человек пострадали и один погиб в ходе шторма, вызывавшего появление торнадо. Об этом сообщил Bild.

По информации издания, по территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия пронеслись сразу два смерча. Они нанесли ущерб городам Липпштадт и Падерборн.