В Германии не менее 40 человек пострадали от шторма с торнадо. Один мужчина погиб

На западе Германии не менее 40 человек пострадали и один погиб в ходе шторма, вызывавшего появление торнадо. Об этом сообщил Bild.
По информации издания, по территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия пронеслись сразу два смерча. Они нанесли ущерб городам Липпштадт и Падерборн.
Погибший мужчина, впрочем, умер не из‑за торнадо. Он получил удар током при попытке зайти в затопленный подвал дома в Виттгерте, упал и, вероятно, ударился головой. Мужчина скончался на месте, ему было 38 лет.
По информации немецкой полиции, еще десятки человек получили травмы. Десять пострадавших серьезно ранены. Многие здания остались без крыш, деревья попадали на автомобили.