Рядом с аэропортом Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев

В Швейцарии недалеко от аэропорта Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев. Из‑за пожара в аэропорту временно приостановлена посадка самолетов. Об этом сообщило издание Independent.
В соцсетях распространились видео горящего здания. Из них можно сделать вывод, что пожар крупный. Его тушением в данный момент занимаются пожарные бригады. Причины возгорания пока неясны, о пострадавших ничего не известно.
В аэропорту Женевы отметили, что центр приема беженцев расположен за пределами территории аэропорта. Однако из‑за пожара наблюдается сильное задымление — оно и привело к отмене и задержке ряда рейсов.
Некоторые самолеты, которые должны были прибыть в Женеву, перенаправлены в соседние аэропорты, например, в Лион или Базель. По прогнозам, полноценная работа женевского аэропорта не восстановится еще как минимум в течение двух часов.