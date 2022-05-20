Рядом с аэропортом Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев

В Швейцарии недалеко от аэропорта Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев. Из‑за пожара в аэропорту временно приостановлена посадка самолетов. Об этом сообщило издание Independent.

В соцсетях распространились видео горящего здания. Из них можно сделать вывод, что пожар крупный. Его тушением в данный момент занимаются пожарные бригады. Причины возгорания пока неясны, о пострадавших ничего не известно.