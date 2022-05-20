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Минобороны РФ сообщило о «полном освобождении» территории «Азовстали»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:26

Российские военные полностью захватили контроль над территорией завода «Азовсталь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил о полном контроле над Мариуполем президенту Владимиру Путину. По информации Минобороны, в плен далась последняя группировка бойцов украинского батальона «Азов» — 531 человек.

«Территория металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования „Азов“, полностью освобождена», — заявил представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди взятых в плен военнослужащих оказался и командир «Азова» Денис Прокопенко. Его, как отметили в Минобороны, из соображений безопасности вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Осада «Азовстали» продолжалась на протяжении почти месяца. На территории завода были заблокированы более 2 тыс. военнослужащих Украины. В плену у российской стороны оказались всего 2439 военных. Гражданские лица были эвакуированы ранее.

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