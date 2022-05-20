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«Все меняется очень быстро»: вышел новый тизер сериала «Мисс Марвел»

Дарья Мельникова
Вчера в 23:06

В сети появился новый тизер сериала «Мисс Марвел». Премьера шоу состоится на Disney+ 8 июня.

Сериал рассказывает о пакистано-американском подростке Камиле Хан из Нью-Джерси. Она обычная школьница и фанатка супергероев, особенно Капитан Марвел. Хан везде чувствует себя не в своей тарелке, но в один день она неожиданно получает суперспособности.

Камила Хан — первый мусульманский супергерой во вселенной Марвел. Она обладает способностями менять свой облик и быстро регенерироваться. Известно, что после дебюта в сериале Хан появится в фильме «Марвелы», чей выход запланирован на 2023 год.

В «Мисс Марвел» снялись Иман Веллани, Алисия Райнер, Мэтт Линтц, Анджали Бимани, Фархан Ахтар, Ясмин Флетчер, Зенобия Шрофф и другие. В качестве шоураннера выступила Биша К. Али («Половое воспитание», «Локи»).

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