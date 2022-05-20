Вышел трейлер третьего сезона сериала «С любовью, Виктор»

В сети появился трейлер третьего сезона сериала ‘С любовью, Виктор’, премьера которого состоится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 15 июня. Этот сезон может стать для шоу финальным.

В нем главному герою — подростку по имени Виктор — предстоит разбираться не только с тем, с кем он хотел бы строить отношения в дальнейшем, но и с тем, каким в целом он видит свое будущее.