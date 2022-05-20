перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Все меняется очень быстро»: вышел новый тизер сериала «Мисс Марвел» 23:06
Минобороны РФ сообщило о «полном освобождении» территории «Азовстали» 22:26
Вышел трейлер третьего сезона сериала «С любовью, Виктор» 21:48
Из соцсетей Михаила Ходорковского
Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов 21:15
Власти Марокко открыли границы для непривитых от COVID-19 путешественников 20:56
MGM выпустила трейлер фильма «Три тысячи лет желаний». В главных ролях Идрис Эльба и Тильда Суинтон 20:49
Москвичи и петербуржцы чаще других принимают антидепрессанты 20:30
Даг Лайман экранизирует книгу Ронена Бергмана «Восстань и убей первым» 20:26
Остановка поставки газа в Финляндию, штраф Моргенштерну* за тату и другие новости дня
20:25 дайджест
Катрин Денев сыграет в драмеди «Веселые птички». Фильм спродюсирует Мартин Скорсезе 20:03
Из соцсетей группы «ДДТ»
Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации армии. Материалы переданы в Петербург 19:13
Принц Гарри и Меган Маркл снимали реалити-шоу в своем доме в Калифорнии 18:52
Porridge Radio выпустили новый альбом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky» 18:42
Netflix показал первые восемь минут из четвертого сезона «Очень странных дел» 18:41
В психбольнице при «Бутырке» обнаружили незаконную ферму для майнинга криптовалюты 18:34
В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев» 18:06
Kostiantyn Li/Unsplash
Роскосмос перестал выпускать детские санки 18:03
Суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков 18:01
«Золотая маска в кино» покажет постановку Дмитрия Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» 17:36
ООН: 18 млн жителей Африки находятся под угрозой голода 17:15

Вышел трейлер третьего сезона сериала «С любовью, Виктор»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48

В сети появился трейлер третьего сезона сериала ‘С любовью, Виктор’, премьера которого состоится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 15 июня. Этот сезон может стать для шоу финальным.

В нем главному герою — подростку по имени Виктор — предстоит разбираться не только с тем, с кем он хотел бы строить отношения в дальнейшем, но и с тем, каким в целом он видит свое будущее.

Трейлер раскрывает интригу финала второго сезона шоу: он показывает, что Виктор решает остаться со своим первым возлюбленным Бенджи, а не с Рахимом. Однако интерес к Рахиму у героя, судя по всему, не угаснет и после этого.

Другие персонажи сериала также будут сталкиваться со сложностями выбора и принятия самих себя. В частности, Лейк раскроет свою бисексуальность и начнет встречаться с девушкой — Люси.

Сериал «С любовью, Виктор» начал выходить летом 2020 года. Он стал спин-оффом популярного ромкома «С любовью, Саймон». «Афиша Daily» рассказывала о плюсах и недостатках шоу о гомосексуальном подростке. Второй сезон Hulu представит в июне 2021 года.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Приключения Царя
Армянский правитель отправляется на Олимпиаду
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить