Вышел трейлер третьего сезона сериала «С любовью, Виктор»

В сети появился трейлер третьего сезона сериала ‘С любовью, Виктор’, премьера которого состоится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 15 июня. Этот сезон может стать для шоу финальным.
В нем главному герою — подростку по имени Виктор — предстоит разбираться не только с тем, с кем он хотел бы строить отношения в дальнейшем, но и с тем, каким в целом он видит свое будущее.
Трейлер раскрывает интригу финала второго сезона шоу: он показывает, что Виктор решает остаться со своим первым возлюбленным Бенджи, а не с Рахимом. Однако интерес к Рахиму у героя, судя по всему, не угаснет и после этого.
Другие персонажи сериала также будут сталкиваться со сложностями выбора и принятия самих себя. В частности, Лейк раскроет свою бисексуальность и начнет встречаться с девушкой — Люси.
Сериал «С любовью, Виктор» начал выходить летом 2020 года. Он стал спин-оффом популярного ромкома «С любовью, Саймон». «Афиша Daily» рассказывала о плюсах и недостатках шоу о гомосексуальном подростке. Второй сезон Hulu представит в июне 2021 года.