Власти Марокко открыли границы для непривитых от COVID-19 путешественников

Власти Марокко открыли границы страны для непривитых от COVID-19 путешественников. Об этом cообщила Ассоциация туроператоров России.

По информации источника, с 19 мая туристы смогут приезжать в Марокко без сертификата о вакцинации от коронавируса. Ранее в страну пускали только привитых граждан.

Последних 17 мая освободили от необходимости делать обязательный ПЦР-тест для въезда в Марокко. Результаты тестирования на COVID-19 потребуются только путешественникам, не прошедшим вакцинацию.

Непривитые туристы на въезде в страну должны будут предъявить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Повторное тестирование проходить не требуется. Также в Марокко отменен обязательный карантин.

В Марокко признают российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Прилететь в Марокко прямыми рейсами из России пока невозможно. Доступны транзитные рейсы через Турцию или Египет.