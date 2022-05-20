MGM выпустила трейлер фильма «Три тысячи лет желаний». В главных ролях Идрис Эльба и Тильда Суинтон

Киностудия MGM показала полноценный трейлер фильма «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера («Безумный Макс»). Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале, а затем 31 августа она выйдет в мировой прокат. Когда лента появится в России, пока неизвестно.

«Три тысячи лет желаний» рассказывает об одиноком докторе Алисии Бинни, которая находится на конференции в Стамбуле. Там она встречает волшебного джинна, который предлагает ей три желания в обмен на свободу. Девушка сомневается, что он настоящий, но принимает его предложение.