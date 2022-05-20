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Катрин Денев сыграет в драмеди «Веселые птички». Фильм спродюсирует Мартин Скорсезе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Французская актриса Катрин Денев, известная по фильмам «Шербурские зонтики», «Дневная красавица» и «8 женщин», сыграет в комедийной драме «Веселые птички». Ее снимут Ханна Ладуль и Марко Ла Виа, сообщил Screen Daily.

Картина расскажет о трех поколениях женщин из одной семьи. Помимо Денев главные роли в ленте исполнят Андреа Райсборо («Кошачьи мира Луиса Уэйна», «Смерть Сталина») и Морган Сейлор («Тренер», «Родина»).

Фильм будет снят на английском языке. Он станет второй совместной картиной для Ладуль и Ла Виа после «Мы, койоты». Ее действие развернется на маленькой птицефабрике в Нью-Джерси, где вынуждены будут поселиться вместе три героини.

Исполнительным продюсером «Веселых птичек» выступает Мартин Скорсезе. Съемки пройдут в Бельгии и США, они начнутся 19 сентября 2022 года. В проекте участвуют Жюльен Мадон, Эйми Бюидин, Мелита Тоскан дю Плантье и Рафаэль Жиндре.

Разработкой фильма занимается компания Newen Connect — TF1 Studio, выпустившая драму «Тереза Д.» с Одри Тоту и фильм «Ханна» с Шарлоттой Рэмплинг.

«Катрин Денев будет блистать как свободная духом, независимая женщина, которая возвращается в жизнь своей дочери и внучки, в то время как они во многом противоположны друг другу», — сказала представитель TF1 Studio Cабина Шемали.

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