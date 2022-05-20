Даг Лайман экранизирует книгу Ронена Бергмана «Восстань и убей первым»

Режиссер «Идентификации Борна» Даг Лайман экранизирует нон-фикшен Ронена Бергмана «Восстань и убей первым». Об этом сообщает Variety.

Грядущий сериал расскажет историю, которая развернется на фоне того, как президент Египта Гамаль Абдель Насер тайно нанимает бывших нацистских ученых для разработки ракетной программы против Израиля.

В ответ недавно сформированная спецслужба «Моссад» начинает шпионить, похищать и убивать ученых. Это помогает замедлить, но не устранить угрозу. Поэтому они решают завербовать нацистского подполковника и любимца Гитлера Отто Скорцени.

«Когда‑то Гитлер доверил Скорцени спасти из плена Бенито Муссолини. Он это сделал. Теперь „Моссад“ просит Скорцени уничтожить программу Насера изнутри», — пишет Variety.

Лайман отметил, что это лучшая шпионская история наряду с оригинальным Джеймсом Бондом.