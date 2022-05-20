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Принц Гарри и Меган Маркл снимали реалити-шоу в своем доме в Калифорнии

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал с элементами реалити-шоу о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Он выйдет в 2023 году или даже в конце 2022 года. Об этом сообщил Page Six.

Съемки проекта проходили в том числе дома у герцога и герцогини Сассекских в Калифорнии. Кроме того, авторы шоу путешествовали вместе с Гарри и Меган в Нью-Йорк в сентябре прошлого года.

Когда именно проект появится на стриминговой платформе и каких областей жизни пары он коснется, пока неизвестно. Источники издания утверждают, что Netflix настаивает на выходе сериала одновременно с автобиографической книгой принца.

Помимо этого проекта, на Netflix должен выйти еще один документальный фильм с участием принца Гарри и Меган Маркл. Он расскажет о соревнованиях Invictus Games. Картина будет называться «Сердце непобежденного».

А вот мультсериал «Перл», разработкой которого занималась Маркл, реализован не будет. В прошлом месяце Netlix отказался от него в рамках мер по сокращению расходов. Компания также уволила около 150 сотрудников.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать со стриминговой платформой Netflix, стало известно в сентябре 2020 года. Они пообещали выпускать документальные и художественные фильмы, сериалы и «вдохновляющие семейные программы».

Вскоре после этого появилась первая информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские станут героями реалити-шоу. СМИ сообщали, что проект поможет паре рассказать подробнее об их благотворительной деятельности.

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