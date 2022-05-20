перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
MGM выпустила трейлер фильма «Три тысячи лет желаний». В главных ролях Идрис Эльба и Тильда Суинтон 20:49
Москвичи и петербуржцы чаще других принимают антидепрессанты 20:30
Даг Лайман экранизирует книгу Ронена Бергмана «Восстань и убей первым» 20:26
Остановка поставки газа в Финляндию, штраф Моргенштерну* за тату и другие новости дня
20:25 дайджест
Катрин Денев сыграет в драмеди «Веселые птички». Фильм спродюсирует Мартин Скорсезе 20:03
Из соцсетей группы «ДДТ»
Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации армии. Материалы переданы в Петербург 19:13
Принц Гарри и Меган Маркл снимали реалити-шоу в своем доме в Калифорнии 18:52
Porridge Radio выпустили новый альбом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky» 18:42
Netflix показал первые восемь минут из четвертого сезона «Очень странных дел» 18:41
В психбольнице при «Бутырке» обнаружили незаконную ферму для майнинга криптовалюты 18:34
В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев» 18:06
Kostiantyn Li/Unsplash
Роскосмос перестал выпускать детские санки 18:03
Суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков 18:01
«Золотая маска в кино» покажет постановку Дмитрия Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» 17:36
ООН: 18 млн жителей Африки находятся под угрозой голода 17:15
Пресс-материалы
Фестиваль «Небо: теория и практика» объявил летную программу этого года 16:55
В Россию из лондонского Музея Виктории и Альберта вернулась коллекция экспонатов авторства Фаберже 16:49
«МТС Live» покажет выступления участников фестиваля «Дикая мята». Первый эфир — с 3H Company 16:20
Flume вернулся с новым альбомом «Palaces» 16:02
«Известия»: Zara может возобновить работу в России под другим брендом 15:53

Porridge Radio выпустили новый альбом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:42

Британская инди-рок-группа Porridge Radio поделилась новым альбомом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». Послушать его можно тут.

Критики положительно встретили релиз. Pitchfork поставил ему 7,9 балла из 10, заявив, что группа расширила звучание за счет гудящих синтезаторов, мегафонов и духовых, а также усилила лирическую направленность. NME тоже отметил мрачную, притягательную лирику и разнообразность звучания, наградив четырьмя звездами из пяти.

«Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky» — третий альбом брайтонского коллектива. Предыдущую пластинку, вышедшую в 2020-м, «Афиша Daily» включила в список лучших рок-альбомов года.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить