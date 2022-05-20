Porridge Radio выпустили новый альбом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky»

Британская инди-рок-группа Porridge Radio поделилась новым альбомом «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». Послушать его можно тут.

Критики положительно встретили релиз. Pitchfork поставил ему 7,9 балла из 10, заявив, что группа расширила звучание за счет гудящих синтезаторов, мегафонов и духовых, а также усилила лирическую направленность. NME тоже отметил мрачную, притягательную лирику и разнообразность звучания, наградив четырьмя звездами из пяти.