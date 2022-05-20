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В психбольнице при «Бутырке» обнаружили незаконную ферму для майнинга криптовалюты

Виктория Шанина
Сегодня в 18:34

Следственный комитет организовал проверку в отношении одного из руководителей Бутырской тюрьмы (СИЗО, более известный как «Бутырка») из‑за «причастности к операциям с криптовалютой» в учреждении столичного управления ФСИН. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, офицер вместе с «неустановленными лицами» установил аппаратуру для майнинга криптовалюты в филиале психиатрической больницы ФСИН в «Бутырке». Она работала с ноября 2021 года по февраль 2022-го. За это время было потрачено 8379,45 киловатта электроэнергии общей стоимостью 62 175 рублей.

Подозреваемый, предположительно, совершил «действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества или государства». Проверка проводится по статье 286 УК.

По информации РБК и «Московского комсомольца», речь идет о начальнике отдела охраны Андрее Андреевиче Цыганове.

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