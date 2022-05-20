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В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев» 18:06
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В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

В сети появился новый трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа «Города героев», который выйдет 29 июня на стриминговой платформе Disney+. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Walt Disney Animation Studios.

В нем Хиро Хамада — главный герой оригинальной анимационной картины — просыпается однажды и не обнаруживает в доме робота Бэймакса. Парень отправляется на поиски друга, в то время как тот исследует город.

Судя по трейлеру, Бэймакс попадает во множество курьезных ситуаций, пытаясь выполнять свое предназначение — помогать людям. Созданный для заботы о здоровье людей робот будет искать тех, кому могут пригодиться его умения.

«Я подумал, что это было бы весело — создать сериал для Disney+, в котором Бэймакс будет взаимодействовать с обычными людьми. В каждом из наших шести эпизодов Бэймакс просто хочет кому‑то помочь — и часто тем, что не хочет, чтобы им помогали», — рассказал создатель первого сериала Walt Disney Animationa Studios Дон Холл.

В предыдущем трейлере Бэймакс предлагал занятия спортом пожилым дамам из Сан-Франсокио, обучал детей, как наклеивать пластыри, и даже подменял травмированную девушку на работе в кафе.

Помимо Холла, над шоу работали продюсеры Рой Конли и Брэдфорд Симонсен. Режиссером первого, второго и финального эпизодов выступил Дин Уэллинс. Третью серию поставила Лисса Трейман, четвертую — Дэн Абрахам, пятую — Марк Кеннеди.

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