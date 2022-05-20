Роскосмос перестал выпускать детские санки

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Роскосмос, прекратил производство и продажу детских санок. Об этом в интервью «Газете.ru» сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — пояснил он.

Ранее «Прогресс» занимался выпуском и других гражданских изделий — медицинских одноразовых шприцов, машинок для формирования рогаликов, авиационной техники. Теперь на сайте предприятия из подобных товаров только катер и пять типов лодок. В разделе «Мультимедиа» на сайте «Прогресса» изображения детских санок остались.