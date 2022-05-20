Роскосмос перестал выпускать детские санки

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Роскосмос, прекратил производство и продажу детских санок. Об этом в интервью «Газете.ru» сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.
«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — пояснил он.
Ранее «Прогресс» занимался выпуском и других гражданских изделий — медицинских одноразовых шприцов, машинок для формирования рогаликов, авиационной техники. Теперь на сайте предприятия из подобных товаров только катер и пять типов лодок. В разделе «Мультимедиа» на сайте «Прогресса» изображения детских санок остались.
После начала российской «военной операции» на Украине Роскосмос заявил, что ставит на первый план «выполнение задачи по обеспечению безопасности государства». Логотип корпорации сменился на красную звезду, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сделал несколько воинственных заявлений. 19 мая, к примеру, он сказал, что ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который не понравится России.