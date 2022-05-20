Проект «Студия МТС Live» покажет выступления участников фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 17 по 19 июня и с 24 по 26 июня в Тульской области. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Всего запланировано пять выпусков, они будут выходить каждую неделю. Герои первого эфира, который запланирован на 20 мая, — 3H Company, реинкарнация хип-хоп-группы 2H Company в новом звучании.

Участники следующих эфиров — Алена Швец, «Тима ищет свет», «Казускома» и «Космонавтов нет». Смотреть выпуски можно во «ВКонтакте» и на YouTube.

Билеты на первый уик-энд «Дикой мяты» уже закончились, но в начале июня ограниченное количество билетов поступит в продажу на сайте «МТС Live». Среди артистов первой части фестиваля — «Кино», The Hatters, «Комсомольск», «Кирпичи», «Аффинаж» и Гарик Сукачев.

В рамках второго уик-энда на сцену выйдут Дельфин, «Аигел», Kedr Livanskiy, Jane Air, RSAC, Антоха MC и другие музыканты. Подробности — по ссылке.