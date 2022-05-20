«Рамблер/почта» добавила темную тему

Пользователям «Рамблер/почты» теперь доступна темная тема. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

При включении опции все цвета становятся менее интенсивными, даже черный становится бледнее. Аватарки пользователей тоже адаптировали к недостаточной освещенности, чтобы они не выделялись на общем фоне.

Темная тема доступна в приложении и мобильной версии сервиса. Разработчики отмечают, что она поможет снизить нагрузку на глаза в вечернее и ночное время. Рассказать подробнее про каждую функцию могут коты-помощники «Рамблер/почты» на интерактивном лендинге.

По данным Rambler & Co, медиахолдинг занимает первое место по размеру ежемесячной аудитории — более 47,7 млн человек. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и другие медиаактивы.