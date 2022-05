Four Tet выложил новый трек «Look at Your Pager» под псевдонимом KH

Британский электронный музыкант Four Tet опубликовал новый трек «Look at Your Pager» под псевдонимом KH — это его инициалы (настоящее имя артиста Киран Хебден), написанные латиницей. Послушать композицию можно здесь.

В последний раз Хебден обращался к использованию инициалов в 2013 году, когда выпустил композицию «The Track I’ve Been Playing That People Keep Asking About And That Joy Used In His RA Mix And Daphni Played on Boiler Room».

В «Look at Your Pager» использован семпл из песни американской R’n’B-группы 3LW «No More (Baby I’ma Do Right)», выпущенной в 2000 году.