Four Tet выложил новый трек «Look at Your Pager» под псевдонимом KH

Британский электронный музыкант Four Tet опубликовал новый трек «Look at Your Pager» под псевдонимом KH — это его инициалы (настоящее имя артиста Киран Хебден), написанные латиницей. Послушать композицию можно здесь.
В последний раз Хебден обращался к использованию инициалов в 2013 году, когда выпустил композицию «The Track I’ve Been Playing That People Keep Asking About And That Joy Used In His RA Mix And Daphni Played on Boiler Room».
В «Look at Your Pager» использован семпл из песни американской R’n’B-группы 3LW «No More (Baby I’ma Do Right)», выпущенной в 2000 году.
Последние сольные альбомы музыканта увидели свет в 2020 году: это «Parallel» под именем Four Tet и «871» под еще одним никнеймом 00110100 01010100.
С тех пор Киран Хебден успел выпустить совместную с американским рэпером Madlib пластинку «Sound Ancestors», а также опубликовать два архивных трека, созданных вместе с британским электронным музыкантом Burial.