Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новый тизер южнокорейской адаптации своего хита «Бумажный дом». Посмотреть его можно на ютьюб-канале сервиса.
Сериал получил название «Бумажный дом: Корея» и также посвящен ограблению. Судя по ролику, шоу затронет тему политики и капитализма. Главные герои — банда из семи человек в красных комбинезонах и корейских масках.
Режиссером проекта выступил Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Чжэ Рю Ен («Поезд в Пусан-2»). Шоу спродюсировал Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».
Роль Берлина исполнил Пак Хэ Су из нашумевшего сериала «Игра в кальмара», Токио сыграла Чон Чжон Со («Пылающий»), а Профессора — Ю Чжи Тхэ («Олдбой»).
Премьера корейского «Бумажного дома» запланирована на 24 июня.