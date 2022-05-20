Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новый тизер южнокорейской адаптации своего хита «Бумажный дом». Посмотреть его можно на ютьюб-канале сервиса.

Сериал получил название «Бумажный дом: Корея» и также посвящен ограблению. Судя по ролику, шоу затронет тему политики и капитализма. Главные герои — банда из семи человек в красных комбинезонах и корейских масках.