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Нидерландская компания Prosus начала поиск покупателя на сервис объявлений «Авито»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:10

Нидерландский холдинг Prosus намерен продать российский сервис объявлений «Авито». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу голландской компании.

25 марта «Авито» отделился от OLX Group. Основное юридическое лицо площадки в России — ООО «Кех Екоммерц». 100% его акций принадлежат нидерландской компании OLX Global B.V.

OLX Global B.V., в свою очередь, принадлежит холдингу Prosus. Он является подразделением группы компаний Naspers, зарегистрированной в Южноафриканской республике.

По состоянию на март 2022 года, в «Авито» работали более 4000 человек. Количество активных объявлений на платформе — более 90 млн. Ежедневная аудитория сервиса — свыше 22 млн человек. По данным компании, каждую секунду на «Авито» совершается порядка 9 сделок.

По итогам 2021 года выручка ООО «Кех Екоммерц» увеличилась в 1,5 раза и составила 42,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании — 14,5 млрд рублей.

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