О последнем сингле исполнительница сообщала следующее: «Все, кого я знаю, потеряны. Потеряна надежда, потеряно будущее, потеряно настоящее, потеряна планета. Я вижу коллективное разочарование в нашем сгорающем на глазах потенциале. Чем дальше мы уходим от природы, тем дальше мы уходим от себя. „Lost“ — это знак к тому, чтобы мы начали прокладывать для себя новый маршрут».

Название пластинки (древнегреч. — ἄρχων) переводится как «правитель» или «власть». В треклист попали 10 композиций, включая опубликованные ранее «The Fall» , «Desire» и «Lost» .

Американская певица Zola Jesus (настоящее имя — Ника Роза Данилова) выпустила шестой альбом «Arkhon». Его можно послушать здесь .

Предыдущая студийная работы певицы «Okovi» увидела свет в 2017 году. Тогда «Афиша Daily» писала: «Это альбом-терапия и пока самая личная и глубокая запись Zola Jesus: 11 пьес о тревожности, бессилии и беспомощности, меланхоличная поп-летопись разваливающегося на глазах мира».

Данилова рассказывала, что у нее русские корни, но ее родители уже не говорили по-русски. В 2018 году она поделилась с «Афишей» подборкой из пяти любимых русских фильмов.