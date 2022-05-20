перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Авито»/YouTube
Нидерландская компания Prosus начала поиск покупателя на сервис объявлений «Авито» 12:10
В России выявили 5 089 новых случаев COVID-19 11:42
Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay в России откроются под новыми вывесками 11:42
Zola Jesus опубликовала пластинку «Arkhon» — первую после пятилетнего перерыва 10:28
Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей Time 10:25
Paebi/Wikimedia Commons
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России 9:28
The Cure выпустят новый альбом в 2022 году. Он станет первым за 14 лет 9:03
«Аппарат.театр» покажет в Москве новый спектакль «Дневник телесной памяти» 2:13
The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры» 1:48
Марго Робби появится в новом фильме «Одиннадцать друзей Оушена» 0:52
Vertical Entertainment US/YouTube
Рэйф Файнс и Джессика Честейн сбивают незнакомца в трейлере фильма «Прощенный» Вчера в 23:51
Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича Вчера в 22:55
Сбербанк вышел из состава компаний «Звук», Okko, SberCloud, ЦРТ и «Эвотор» Вчера в 22:30
Джулианна Мур и звезда «Анатомии страсти» Сандра О снимутся в новом фильме Линн Рэмзи Вчера в 22:05
Российские банки смогут без ограничений продавать иностранную валюту, кроме долларов и евро Вчера в 21:19
Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату Вчера в 20:59
Prime Video/YouTube
Крис Пратт в первом трейлере «Списка смертников» Антуана Фукуа Вчера в 20:56
Юристы «Роскомсвободы» добились отмены блокировки сайта Tor Project в России Вчера в 20:43
Вышел первый тизер ленты «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон Вчера в 20:42
Более 300 произведений искусства вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге Вчера в 20:35

Zola Jesus опубликовала пластинку «Arkhon» — первую после пятилетнего перерыва

Денис Ламехов
Сегодня в 10:28

Американская певица Zola Jesus (настоящее имя — Ника Роза Данилова) выпустила шестой альбом «Arkhon». Его можно послушать здесь.

Название пластинки (древнегреч. — ἄρχων) переводится как «правитель» или «власть». В треклист попали 10 композиций, включая опубликованные ранее «The Fall», «Desire» и «Lost».

О последнем сингле исполнительница сообщала следующее: «Все, кого я знаю, потеряны. Потеряна надежда, потеряно будущее, потеряно настоящее, потеряна планета. Я вижу коллективное разочарование в нашем сгорающем на глазах потенциале. Чем дальше мы уходим от природы, тем дальше мы уходим от себя. „Lost“ — это знак к тому, чтобы мы начали прокладывать для себя новый маршрут».

Предыдущая студийная работы певицы «Okovi» увидела свет в 2017 году. Тогда «Афиша Daily» писала: «Это альбом-терапия и пока самая личная и глубокая запись Zola Jesus: 11 пьес о тревожности, бессилии и беспомощности, меланхоличная поп-летопись разваливающегося на глазах мира».

Данилова рассказывала, что у нее русские корни, но ее родители уже не говорили по-русски. В 2018 году она поделилась с «Афишей» подборкой из пяти любимых русских фильмов.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Аида
Свежий взгляд на знаменитую оперу
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить