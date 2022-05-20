Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России

Крупная швейцарская страховая компания Zurich Insurance продает свой российский бизнес и прекращает коммерческую деятельность в стране. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Компания продаст 100% акций АО СК «Цюрих» российской команде сотрудников. Как отмечает РИА «Новости», речь об одиннадцати членах команды российского подразделения.

«Это решение позволит компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом, обеспечить клиентам надежную страховую защиту и высокое качество обслуживания, а также предложить уникальные для российского рынка страховые продукты», — говорится в сообщении Zurich Insurance.

Страховщик заявляет, что «продолжит выполнять обязательства по ранее выпущенным договорам страхования и перестрахования». Бизнес будет работать под другим брендом, после ребрендинга возобновится заключение договоров.