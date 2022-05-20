«Аппарат.Театр» покажет в Москве новый спектакль «Дневник телесной памяти»

«В основе перформатичного спектакля «Дневник телесной памяти лежат выдержки из настоящих дневников. Цитаты, которые вы слышите на сцене, принадлежат как известным личностям, так и нам самим», — рассказала труппа в инстаграме*.

Спектакль представляет собой пластический перформанс, поставленный режиссером и преподавателем ГИТИС Родионом Барышевым на основе документальных записей. «Дневник телесной памяти» использует личный опыт артистов и изучает феномен памяти, в первую очередь — памяти тела.

«Аппарат.Театр» представит в Москве новый спектакль «Дневник телесной памяти». Показ постановки состоится 23 мая в пространстве «Внутри». Об этом «Афише Daily» рассказали представители труппы.

Участники труппы переосмысляют воспоминания своих современников и выдающихся людей прошлого, вовлекая зрителей в откровенный диалог о человеческой телесности. Каждый показ спектакля отличается от предыдущих: артисты добавляют в постановку по одной сцене, основанной на отзывах зрителей прошлых представлений.

«Это спектакль-триггер, рассказывающий о человеке с помощью движения. Каждую секунду мы пишем свой личный дневник, каждое мгновение наше тело превращается в текст. Истории, рассказанные нашими телами — самый точный путеводитель по нам, и самый бескомпромиссный. Разум забывает, чувства проходят, тело помнит все», — объясняют артисты «Аппарат.Театра».

«Аппарат.Театр» — независимый физический театр, представляющий свои спектакли на разных площадках Москвы, в том числе в Центре имени Мейерхольда и МХАТ имени Горького. В репертуаре труппы — пластические спектакли «Приглашение на казнь» и «Ричард 2020». Художественным руководителем коллектива является Родион Барышев, известный как главный хореограф телепроекта «Танцы со звездами».

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