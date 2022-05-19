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Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:55

Российский режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом Серебренников заявил на пресс-конференции в Каннах, cообщил The Hollywood Reporter.

По словам Серебренникова, Абрамович на протяжении долгого времени поддерживает независимый российский кинематограф и современное искусство. «Это не пропагандистские фильмы, напротив», — пояснил режиссер.

В частности, Абрамович финансировал создание последних двух картин самого Серебренникова — «Петровых в гриппе» и «Жены Чайковского». Последнюю ленту Серебренников как раз представляет на Каннском кинофестивале.

Кинематографист напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену не вводить санкции против Абрамовича, поскольку олигарх мог бы помочь в переговорах с Россией.

При этом Украинское государственное агентство по вопросам кино призывало Каннский фестиваль бойкотировать все российские фильмы, включая «Жену Чайковского». Серебренников же высказался в Каннах против бойкота русской культуры, назвав ее «культурой о хрупкости жизни».

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