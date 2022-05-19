Умер греческий композитор Вангелис, написавший музыку к «Бегущему по лезвию» и «Александру»

В возрасте 79 лет умер греческий композитор Вангелис (полное имя Эваангелос Одиссееас Папатанасииу). Об этом сообщает газета «Катимерини». Причины смерти не уточняются.

В конце 1960-х Вангелис вместе с друзьями Демисом Руссосом и Лукасом Сидерасом основал рок-группу «Aphrodite’s Child». Их первый сингл «Rain and Tears» принес музыкантам мировую популярность. После записи трех альбомов коллектив распался.

Пожалуй, наибольшую известность Вангелис получил как кинокомпозитор. В 1970 году записал свой первый саундтрек — к фильму Генри Чапиера «Sex Power», снятому в жанре легкой эротики. Всего композитор написал музыку к десяткам картин, включая «Бегущего по лезвию», «1492: Завоевание рая», «Пропавшего без вести» и «Александра».

Вангелис также известен как один из пионеров электронной музыки. В своей студии звукозаписи Nemo Studios, основанной в 1975 году, он создал такие альбомы как «Heaven and Hell» (1975), «Albedo 0,39» (1976), «Spiral» (1977), «Beaubourg (1978) и «China» (1979).